Anguillara scomparsa donna di 41 anni | il marito indagato per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia dall’8 gennaio. Le autorità indagano sul marito, sospettato di coinvolgimento nel suo caso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine, che continuano le ricerche e le indagini per fare chiarezza sulla scomparsa di questa donna.

Si aggrava il quadro investigativo sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna 41enne della quale non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso e che risulta scomparsa ad Anguillara Sabazia, nella provincia di Roma. La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio il marito della donna, lo stesso che aveva denunciato la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anguillara, scomparsa donna di 41 anni: il marito indagato per omicidio Leggi anche: Donna scomparsa a Roma, il marito indagato per omicidio Leggi anche: Scomparsa ad Anguillara,indagato marito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Anguillara Sabazia, Federica Torzullo scomparsa da 5 giorni: la Procura apre un fascicolo per omicidio; Scomparsa ad Anguillara, i carabinieri indagano per omicidio; Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito Claudio: si indaga per omicidio; Donna scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: sospetti sul marito. Roma, donna scomparsa dall'8 gennaio: aperto fascicolo per omicidio, ricerche senza sosta - Donna scomparsa vicino Roma: Federica Torzullo, 41 anni, svanita nel nulla ad Anguillara Sabazia, ricerche e indagini senza sosta tra ipotesi di allontanamento e omicidio. notizie.it

Anguillara – Scomparsa Federica Torzullo, si indaga per omicidio - La 41enne è scomparsa da giorni ma l'ipotesi di allontanamento volontario non convince la Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo Anguillara Saba ... etrurianews.it

Donna scomparsa da giorni a Roma, indagato il marito per femminicidio - È stata perquisita la sua abitazione ad Anguillara Sabazia, paese a 40 chilometri da Roma, e scandagliato anche il lago di Bracciano, ma non è stato trovato nulla. dire.it

FEDERICA TORZULLO, IL MARITO INDAGATO PER OMICIDIO: SMENTITO DALLE TELECAMERE. COSA NON TORNA

È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, 41enne scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia. E si cerca ancora Annabella Martinelli, studentessa 22enne di cui non si hanno più notizie dall’Epifania Il servizio di Claudio Vigolo #GR1 x.com

Si chiama Federica Torzullo, ha 41 anni ed è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. Torzullo lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. Vi - facebook.com facebook

