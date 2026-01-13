Scomparsa ad Anguillaraindagato marito
Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Attualmente, il marito è sotto indagine per omicidio, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sulla vicenda. Nessuna ipotesi è esclusa e si cerca di ricostruire gli eventi che potrebbero aver portato alla scomparsa della donna. La procura prosegue con le verifiche per chiarire le circostanze di quanto accaduto.
10.15 E' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, (Roma), ma non si esclude alcuna pista. Sequestrati casa,auto e cellulari dell' uomo che ha denunciato la scomparsa facendo cercare la moglie anche nel lago di Bracciano. Una telecamera avrebbe inquadrato la donna entrare nella villetta in cui abitava e non uscire. Le ricerche fino a tarda notte,infatti,non hanno avuto esito né nel lago e dintorni né nella ditta di movimento terra dell'uomo. Indaga Procura Civitavecchia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito
Leggi anche: Donna scomparsa ad Anguillara, si indaga per omicidio
Federica Torzullo scomparsa: il marito sotto inchiesta per omicidio - La misteriosa scomparsa di Federica Torzullo ha generato interrogativi e incertezze, con il coniuge attualmente indagato per omicidio. notizie.it
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio indagato per omicidio: le telecamere l'hanno vista entrare in casa ma non uscire - Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è indagato per omicidio. msn.com
Donna scomparsa a Roma, il marito indagato per omicidio - Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa da Anguillara Sabazia (Roma) dall'8 gennaio. tgcom24.mediaset.it
FEDERICA TORZULLO, IL MARITO INDAGATO PER OMICIDIO: SMENTITO DALLE TELECAMERE. COSA NON TORNA
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.