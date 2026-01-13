Scomparsa ad Anguillaraindagato marito

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Attualmente, il marito è sotto indagine per omicidio, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sulla vicenda. Nessuna ipotesi è esclusa e si cerca di ricostruire gli eventi che potrebbero aver portato alla scomparsa della donna. La procura prosegue con le verifiche per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

10.15 E' indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, (Roma), ma non si esclude alcuna pista. Sequestrati casa,auto e cellulari dell' uomo che ha denunciato la scomparsa facendo cercare la moglie anche nel lago di Bracciano. Una telecamera avrebbe inquadrato la donna entrare nella villetta in cui abitava e non uscire. Le ricerche fino a tarda notte,infatti,non hanno avuto esito né nel lago e dintorni né nella ditta di movimento terra dell'uomo. Indaga Procura Civitavecchia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

