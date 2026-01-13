Angera tra le infrazioni più diffuse l’uso del posto invalidi senza titolo

L’amministrazione comunale di Angera presenta il bilancio 2025 delle attività della polizia locale, evidenziando le principali infrazioni riscontrate sul territorio. Tra queste, l’uso del parcheggio per invalidi senza titolo rappresenta una delle violazioni più diffuse. La presenza costante delle forze dell’ordine si concentra sia sulla prevenzione che sul contrasto di comportamenti illeciti, garantendo un servizio di tutela e sicurezza per i cittadini.

Una presenza importante sul territorio tra attività di prevenzione e di sanzionamento. L’amministrazione comunale di Angera stila il bilancio del 2025 della polizia locale. Per quanto riguarda i controlli legati alle violazioni delle norme del codice della strada, sono state accertate complessivamente 3.185 infrazioni. Tra queste se ne segnalano 5 per la mancata copertura assicurativa e 78 per mancata revisione del veicolo, ma anche 3 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, una per l’uso del telefonino e 7 per la violazione delle norme sull’uso di monopattini e velocipedi. Sulle soste si registrano 42 infrazioni per l’uso del posto invalidi senza averne titolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

