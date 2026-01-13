Milano-Cortina Fauner non c’è tra i tedofori e con lui tanti ex olimpici ma c’è l’Uomo Gatto concorrente di Sarabanda

Milano-Cortina 2026 ha suscitato discussioni dopo che Silvio Fauner ha denunciato l’esclusione di ex olimpici, tra cui lui stesso, dalle iniziative ufficiali. La presenza di figure come l’Uomo Gatto, concorrente di Sarabanda, ha attirato l’attenzione, ma anche sollevato interrogativi sulla rappresentanza e il coinvolgimento degli atleti storici. La vicenda evidenzia le tensioni tra passato e presente nello svolgimento dei grandi eventi sportivi.

Scoppia la polemica attorno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dopo la denuncia di Silvio Fauner, che accusa le istituzioni sportive di aver escluso gli ex campioni olimpici dalle iniziative legate ai Giochi invernali. Un caso che ha rapidamente assunto rilievo politico, chiamando in causa anche il governo e accendendo il dibattito sui criteri di selezione adottati dalla Fondazione e dal Coni. Anche Ghedina aveva dovuto compilare il form per fare il tedoforo, nessuno lo aveva chiamato. Milano-Cortina, scoppia il caso teodoforo: i dettagli. Si legge su Sportmediaset: Dopo la denuncia di Silvio Fauner, oro nella staffetta 4×10 km di sci di fondo ai Giochi di Lillehammer 1994, il caso degli olimpionici dimenticati scuote Milano-Cortina e coinvolge anche il governo, con il ministro dello Sport e i Giovani Abodi che si dice “spiazzato” dalla scelta della Fondazione e del Coni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milano-Cortina, Fauner non c’è tra i tedofori (e con lui tanti ex olimpici) ma c’è l’Uomo Gatto concorrente di Sarabanda Leggi anche: Perché tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 c’è persino l’Uomo Gatto ma non tanti campioni olimpici Leggi anche: “Esclusi dai tedofori di Milano-Cortina: hanno preferito l’Uomo Gatto, non c’è rispetto per noi campioni”: la protesta di Fauner e degli ori olimpici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milano Cortina 2026, polemica tedofori. Fauner: “Hanno preferito l’Uomo Gatto” - Continuano le polemiche legate alla scelta dei tedofori per le Olimpiadi invernali di Milano- msn.com

L’ex oro olimpico Silvio Fauner rabbioso prima di Milano Cortina: “Ci hanno preferito l’Uomo Gatto” - Silvio Fauner, il cui sprint per vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Lillehammer 1994 è uno dei momenti più iconici dello sport italiano, si ... fanpage.it

Milano-Cortina, la rabbia di Fauner: “I cantanti preferiti agli atleti” - L'oro di Lillehammer 1994 accusa: "Nessuno ci ha coinvolto nell'organizzazione e non abbiamo neanche i biglietti per assistere alle gare" ... panorama.it

