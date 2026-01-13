ancora 42 cittadini italo venezuelani nelle carceri del venezuela

Attualmente, nel sistema penitenziario venezuelano rimangono 42 cittadini italo-venezuelani, dopo la recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La situazione evidenzia le dinamiche relative alla presenza di italiani nel paese e le questioni legate alla loro condizione nei carceri venezuelani.

Dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, nelle carceri del Venezuela restano 42 cittadini italo-venezuelani. A fornire il quadro è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui tutti i detenuti con il solo passaporto italiano sono stati liberati, mentre quelli ancora in carcere hanno la doppia cittadinanza. Tra questi, 24 sono considerati prigionieri politici e l’Italia sta lavorando per ottenerne la scarcerazione. Si tratta in molti casi di persone arrestate per motivi legati all’attività politica o per posizioni critiche verso il governo chavista. Almeno sette detenuti si trovano nel carcere di Rodeo I, lo stesso in cui erano rinchiusi Trentini e Burlò. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

