Corteo per il Venezuela in centro movimenti e cittadini venezuelani in piazza | FOTO e VIDEO

Un corteo di cittadini e movimenti venezuelani si è svolto nel centro di Bologna, segnando il ritorno delle mobilitazioni dedicate al Venezuela. Dopo mesi di attenzione alla Palestina, le organizzazioni della sinistra radicale hanno scelto di concentrarsi nuovamente sui temi venezuelani, portando in piazza immagini e messaggi di solidarietà. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà locali, sottolineando l'importanza di un dialogo continuo e di un impegno condiviso sui temi internazionali.

Nuovo anno, nuove “battaglie anti-imperialiste”. Dopo mesi di mobilitazioni dedicate soprattutto alla Palestina, le sigle della sinistra radicale bolognese tornano in piazza spostando il focus sul Venezuela. A innescare la protesta è l’intervento militare statunitense a Caracas del 3 gennaio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Corteo per Palestina e Venezuela per le vie del centro \ VIDEO Leggi anche: "Con il Venezuela, contro l'imperialismo Usa": il corteo a Firenze / FOTO - VIDEO Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione contro l'aggressione imperialista degli Usa; Solidarietà al Venezuela: gli attivisti tornano in piazza contro l'attacco Usa; Manifestazione a Roma contro l’aggressione del Venezuela e della Striscia di Gaza: centro storico sotto pressione. Corteo per il Venezuela in centro, movimenti e cittadini venezuelani in piazza | FOTO e VIDEO - Le voci di chi ha vissuto il regime di Maduro: "L'unico motivo è il petrolio". bolognatoday.it

“Giù le mani dal Venezuela”, corteo in centro a Genova - Striscioni “Giù le mani dal Venezuela”, slogan pro Palestina e una protesta rumorosa davanti al consolato americano: si è tenuta in pieno centro (e in contemporanea ad altre iniziative ... ilsecoloxix.it

"Giù le mani dal Venezuela, liberta per Maduro", manifestazione e corteo in centro - Protesta nel pomeriggio, organizzata da diversi partiti, movimenti e associazioni di sinistra ... genovatoday.it

Il corteo pro Palestina e pro Venezuela nelle città italiane - facebook.com facebook

#Corteo a Torino per il #Venezuela, ma dietro c'è la stessa "galassia" pro-Gaza. Da Potere al Popolo a #CambiareRotta, e poi #Osa e #USB Piemonte, gli aderenti sono gli stessi delle sfilate per la #Palestina x.com

