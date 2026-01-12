Caracas la Farnesina al lavoro per liberare 42 italo-venezuelani

La Farnesina sta lavorando per ottenere la liberazione dei 42 cittadini italiani-venezuelani ancora detenuti in Venezuela, dopo il rilascio di Alberto Trentini e Mario Burlò. Le autorità italiane continuano a seguire con attenzione la situazione, impegnandosi per garantire i diritti e la sicurezza di tutti i cittadini coinvolti. La questione rimane una priorità diplomatica nel contesto delle relazioni tra Italia e Venezuela.

Dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò nelle carceri del Venezuela restano ancora 42 detenuti italiano-venezuelani. Quelli che avevano solo un passaporto italiano sono stati tutti liberati. A fare chiarezza sul numero dei connazionali ancora in custodia nelle carceri del Paese latino americano è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che ha aggiunto: nella maggioranza dei casi, cioè 24, si tratta di detenuti politici e ora l'Italia è al lavoro "per fare in modo che ne possano essere liberati il maggior numero possibile". C'è quindi speranza per questi altri 24 italiani con doppia nazionalità, spesso rinchiusi per motivi legati alla politica o per aver espresso opinioni invise al governo chavista.

