Ancillotti ospite a Punto Radio

Domani alle 14, Riccardo Ancillotti sarà ospite di Luca Doni nel programma Cartoline digitali su Punto Radio, con diretta anche sulla pagina Facebook dell’emittente. Un’occasione per ascoltare le sue riflessioni e aggiornamenti, in un formato semplice e diretto. L’intervento si inserisce nel consueto approfondimento della programmazione, offrendo agli ascoltatori un’occasione di confronto e informazione.

Pisa, 13 gennaio 2026 - Domani alle 14 Riccardo Ancillotti sarà ospite di Luca Doni nel programma Cartoline digitali in onda su Punto Radio e in diretta Facebook sulla pagina dell'emittente. Ancillotti presenterà il nuovo singolo "Le parole", nuova versione di un brano scritto insieme a Umberto Tozzi. L'evento, come sempre, è stato realizzato con la collaborazione di Alessandro Galli. La canzone di Ancillotti, è una nuova versione completamente riarrangiata da Giovanni Sala presso lo studio di registrazione Cantine di Badia di Poggibonsi (Siena) sotto la direzione manageriale e lo sguardo artistico di Beppe Tinti.

