Avellino Basket Radio Punto Nuovo media partner e radio ufficiale della società biancoverde
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare una nuova collaborazione con Radio Punto Nuovo, da questa stagione agonistica media partner e radio ufficiale della società biancoverde. La sinergia, fortemente voluta da entrambe le parti, mira a raggiungere tutti gli appassionati di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Riceviamo e pubblichiamo: la domenica dell'avellinese Quanno vinci rint'o pallone e ti concientri ngopp'o basket Ammo vinto pure là Avellino Basket - S.S.Felice Scandone Avellino 1948 - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket niente sconti: Nardó travolta - L'Avellino Basket conquista il suo decimo punto in classifica battendo la formazione del Nardó Basket. Da ilmattino.it
Avellino Basket-Elachem Vigevano 85-80: Mussini fa esplodere il PalaDelMauro - I biancoverdi hanno battuto al PalaDelMauro la formazione lombarda dell'Elachem Vigevano 1955. Scrive ilmattino.it
Sebastiani cede di misura ad Avellino nel primo test precampionato: 80-76. Foto. Ottimo avvio, brutto secondo quarto - Nel punteggio complessivo gli irpini hanno la meglio per 76- Secondo ilmessaggero.it