Avellino Basket Radio Punto Nuovo media partner e radio ufficiale della società biancoverde

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare una nuova collaborazione con Radio Punto Nuovo, da questa stagione agonistica media partner e radio ufficiale della società biancoverde. La sinergia, fortemente voluta da entrambe le parti, mira a raggiungere tutti gli appassionati di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

