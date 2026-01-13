Anche la ‘Corte dei conti’ spagnola è spesso sotto il fuoco della politica

La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma della Corte dei conti in Spagna segna un cambiamento importante nel sistema di controllo pubblico. Tra le novità, alcune disposizioni suscitano dibattiti sulla loro incidenza sui principi di trasparenza e responsabilità istituzionale. Questa evoluzione normativa riflette un quadro complesso, in cui le decisioni politiche influenzano direttamente il funzionamento delle istituzioni di controllo e vigilanza.

La riforma della Corte dei conti è in Gazzetta Ufficiale. Una delle disposizioni più illiberali, al pari della depenalizzazione dell’abuso d’ufficio, entra nel suo pieno vigore. Interventi legislativi sostenuti e sospinti da una stessa logica: la “paura della firma” di chi ha potere e responsabilità. Eppure tale logica, seppure assurta a ‘ragione’ prima delle riforme, non ha rispondenza con la realtà: più volte il Procuratore Nicola Gratteri ha pubblicamente sciorinato numeri che smentiscono il preteso attacco della magistratura alla politica con la clava dell’incriminazione per abuso di ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

