Trasnova il Consiglio comunale di Pomigliano compatto | Nessun lavoratore deve perdere dignità e futuro

Il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco si è riunito in modo compatto e partecipato per affrontare la vertenza Trasnova, un tema che riguarda circa 300 lavoratori dello stabilimento Stellantis. Un momento di grande unità istituzionale, volto a ribadire che nessuno deve perdere dignità e futuro, e a sostenere con forza le istanze di chi si trova in difficoltà.

© Primacampania.it - Trasnova, il Consiglio comunale di Pomigliano compatto: "Nessun lavoratore deve perdere dignità e futuro" POMIGLIANO D'ARCO, 18 dicembre 2025 – Un Consiglio comunale monotematico, partecipato e politicamente compatto, per tenere alta l'attenzione sulla vertenza Trasnova e sul destino di circa 300 lavoratori legati allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. L'assise cittadina si è riunita ieri pomeriggio per affrontare una crisi che, nonostante le proroghe, resta ancora senza una soluzione strutturale. Al centro del dibattito l'intervento del sindaco Raffaele Russo, che ha espresso parole nette nei confronti del gruppo automobilistico: «Stellantis è oggi un problema per l'Italia. Se togliete il lavoro a un uomo, gli togliete la dignità.

