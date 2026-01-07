Il cenone era una truffa coppia beffata sui social Cinque amici raggirati con uno chalet fantasma

Due episodi recenti evidenziano come acquisti online possano portare a truffe: una coppia e un gruppo di amici sono stati ingannati da annunci falsi di chalet e cenoni, pagando caparre senza ricevere nulla. Questi casi sottolineano l’importanza di verificare attentamente le offerte e di prestare attenzione ai segnali di allarme per evitare di cadere in trappole simili.

Festa di San Silvestro rovinata dopo l'acquisto fatto online. In entrambi gli episodi le vittime hanno pagato una caparra.

