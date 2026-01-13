Amelia Gray ai Golden Globes 2026 ha sfoggiato un beauty look ispirato al movimento fairy-core, già apprezzato su Pinterest. La sua scelta si distingue per eleganza sobria e dettagli delicati, evidenziando un approccio naturale e raffinato. Questo stile, pur non essendo eccessivo, riesce a catturare l’attenzione attraverso un’armonia di colori e texture, confermando come la semplicità possa essere un elemento distintivo nel mondo del red carpet.

C’è chi va sul classico e chi, invece, trasforma il red carpet in un moodboard vivente. Amelia Gray rientra senza dubbio nella seconda categoria. Ai Golden Globes 2026, la modella ha sfoggiato un beauty look etereo, brillante e leggermente Bratz-coded, destinato a diventare uno dei riferimenti beauty più copiati dell’anno. Se stamattina hai improvvisamente voglia di ombretto lilla e labbra super gloss, sappi che non sei sola. Lilla sugli occhi e labbra gloss: il beauty look di Amelia Gray ai Golden Globes 2026 è pura inspo. Amelia arriva al Beverly Hilton con un’aura da fairy girl contemporanea: abito custom tempestato di cristalli Swarovski, capelli extra lunghi e super neri (effetto sirena dark) e un make-up che gioca tutto sulla luminosità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Amelia Gray ai Golden Globes 2026: il beauty look fairy-core che ha già conquistato Pinterest

