Golden Globes 2026 il tributo a Rob Reiner che ha commosso tutti

Durante i Golden Globes 2026, Nikki Glaser ha reso omaggio a Rob Reiner, regista e figura di spicco di Hollywood, recentemente scomparso insieme alla moglie Michele. Il tributo, pronunciato con sobrietà e rispetto, ha ricordato l'importanza del suo contributo al cinema e ha suscitato emozioni tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. Un momento di riflessione e memoria dedicato a un artista che ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello spettacolo.

L'attrice e comica Nikki Glaser ha ricordato il compianto regista, assassinato lo scorso dicembre insieme alla moglie Michele nella propria casa, presumibilmente dal figlio Nick La comica Nikki Glaser ha concluso i Golden Globe 2026 con un dolce tributo al compianto regista hollywoodiano Rob Reiner, poche settimane dopo che l'amato regista di This Is Spinal Tap e sua moglie Michele sono stati trovati morti nella loro casa in California nel dicembre 2025. Negli ultimi momenti della cerimonia di domenica sera, Glaser - tornata a condurre la trasmissione televisiva per il secondo anno consecutivo - è salita sul palco un'ultima volta, indossando un abito scintillante argento e nero che ha completato con un berretto nero con il logo della band immaginaria Spinal Tap, apparsa nell'omonimo mockumentary .

