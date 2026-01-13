Amalfitano | live in Santeria Toscana 31

Amalfitano torna a Milano con il suo nuovo progetto discografico, seguendo la pubblicazione dell’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è” lo scorso ottobre. Il 16 gennaio si esibirà in un concerto presso Santeria Toscana 31, in viale Toscana 31, nell’ambito del suo tour indoor. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue ultime creazioni in un contesto intimo e raccolto.

