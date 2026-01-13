Amalfitano | live in Santeria Toscana 31

Amalfitano torna a Milano con il suo nuovo progetto discografico, seguendo la pubblicazione dell’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è” lo scorso ottobre. Il 16 gennaio si esibirà in un concerto presso Santeria Toscana 31, in viale Toscana 31, nell’ambito del suo tour indoor. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue ultime creazioni in un contesto intimo e raccolto.

Amalfitano, dopo aver pubblicato lo scorso ottobre l'album "Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l'amore è", prosegue a Milano l'indoor tour del suo nuovo progetto discografico con una data in Santeria Toscana 31, prevista per venerdì 16 gennaio, in viale Toscana 31.

Nuove date per il TOUR INDOOR di #Amalfitano Arrivano quattro nuove tappe per continuare a vivere dal vivo i brani di “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”. 5 febbraio – Rende (CS), Mood Social Club 6 febbraio – Taranto, Mercato N - facebook.com facebook

