Alto Calore Palmieri | Inaccettabili nuove nomine dirigenziali mentre i cittadini pagano aumenti e disservizi
Alto Calore Servizi potrebbe annunciare nuove nomine dirigenziali, secondo quanto riportato dalla stampa. Se questa notizia fosse confermata, rappresenterebbe un fatto grave e inaccettabile, soprattutto in un contesto di aumenti tariffari e disservizi che coinvolgono i cittadini. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione e sulla trasparenza dell’azienda, richiedendo un’attenta valutazione delle scelte strategiche e delle responsabilità.
Se fosse confermata la notizia delle nomine in Alto Calore Servizi di due nuovi dirigenti, di cui apprendo solo a mezzo stampa, si tratterebbe di un fatto gravissimo e inaccettabile. Nel delicato momento storico che sta attraversando l'Ente – caratterizzato da concordato preventivo in continuità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
