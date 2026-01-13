Alto Calore Palmieri | Inaccettabili nuove nomine dirigenziali mentre i cittadini pagano aumenti e disservizi

Alto Calore Servizi potrebbe annunciare nuove nomine dirigenziali, secondo quanto riportato dalla stampa. Se questa notizia fosse confermata, rappresenterebbe un fatto grave e inaccettabile, soprattutto in un contesto di aumenti tariffari e disservizi che coinvolgono i cittadini. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione e sulla trasparenza dell’azienda, richiedendo un’attenta valutazione delle scelte strategiche e delle responsabilità.

Picarelli, l'Alto Lire ripara una rottura ma lascia un buco in strada e tanto fango Ricevo e pubblico la denuncia: "Buongiorno Enzo, questo è ciò che accade dopo un lavoro di ripristino da parte dell’Alto Calore alla frazione Picarelli (AV) nelle immediate vicin - facebook.com facebook

