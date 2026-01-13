Alto Calore Servizi Palmieri | Inaccettabili le nuove nomine dirigenziali

Alto Calore Servizi ha recentemente annunciato nuove nomine nel proprio organico, suscitando reazioni da parte di alcuni esponenti del settore. In particolare, Beniamino Palmieri, Coordinatore del Consiglio di Distretto dell’Ente Idrico Campano, ha espresso il proprio disappunto riguardo alle decisioni adottate. Di seguito, si propone la nota stampa completa firmata da Palmieri, che approfondisce i motivi di questa posizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Beniamino Palmieri – Coordinatore del Consiglio di Distretto – Ente Idrico Campano. Se fosse confermata la notizia delle nomine in Alto Calore Servizi di due nuovi dirigenti, di cui apprendo solo a mezzo stampa, si tratterebbe di un fatto gravissimo e inaccettabile. Nel delicato momento storico che sta attraversando l'Ente – caratterizzato da concordato preventivo in continuità, persistente emergenza idrica e significativi aumenti tariffari – è del tutto irresponsabile prevedere un ulteriore aggravio della spesa per il personale.

