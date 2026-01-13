Almec SpA assoluzione piena dopo dieci anni | il Tribunale di Avellino chiude il caso

Il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di assoluzione piena per i quattro imputati coinvolti nel fallimento di Almec S.p.A., dopo un procedimento durato dieci anni. La decisione rappresenta la conclusione di un lungo percorso giudiziario, che ha visto l’azienda e le persone coinvolte affrontare un processo complesso e articolato.

