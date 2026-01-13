Almec SpA assoluzione piena dopo dieci anni | il Tribunale di Avellino chiude il caso
Il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di assoluzione piena per i quattro imputati coinvolti nel fallimento di Almec S.p.A., dopo un procedimento durato dieci anni. La decisione rappresenta la conclusione di un lungo percorso giudiziario, che ha visto l’azienda e le persone coinvolte affrontare un processo complesso e articolato.
Il Tribunale di Avellino ha assolto, con formula piena, i quattro imputati coinvolti nel fallimento della Almec S.p.A. di Nusco, dichiarato il 29 gennaio 2011.Il caso, che ha avuto un ampio dibattimento durato dieci anni, ha visto gli imputati accusati di numerosi reati, tra cui bancarotta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
