Assoluzione piena per falsa dichiarazione dei redditi | il tribunale di Avellino riconosce l' insussistenza del fatto
Il Tribunale di Avellino, sotto la presidenza del Giudice Dott. Calabrese, ha emesso sentenza di assoluzione per una donna di 67 anni, accusata di falsa dichiarazione dei redditi ai fini dell'ammissione al beneficio previsto per i non abbienti. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
