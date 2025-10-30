San Giuliano Terme (PI), 30 ottobre 2025 – Un nuovo passo avanti per l’inclusione e il diritto all’abitare a San Giuliano Terme. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 43.500 euro nell’ambito del bando regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), approvato con decreto n. 10423 del 16 maggio 2025 della Regione Toscana. Il progetto, elaborato grazie alla collaborazione tra assistenti sociali, Apes e uffici comunali, riguarda il fabbricato ERP di via Barbuti 6 e prevede due interventi principali: l'installazione di un monta-scale a pedana, per garantire accesso a persone con mobilità ridotta; l’adeguamento del bagno di un appartamento al primo piano, con spazi più ampi e sicuri per chi vive situazioni di disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giuliano Terme: in arrivo i fondi per l’abbattimento delle barriere negli alloggi Erp