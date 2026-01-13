Allenamento Inter Chivu spiazza tutti | la decisione a sorpresa per domani vigilia del match col Lecce!

L'Inter ha deciso di non svolgere la tradizionale rifinitura alla vigilia della partita con il Lecce, optando per uno scarico mentale dopo l'intensa battaglia con il Napoli. La scelta, presa da Chivu, riflette un approccio più attento alla gestione del ritmo e del benessere dei giocatori in un calendario particolarmente fitto. Una decisione che desta curiosità e suscita analisi tra appassionati e addetti ai lavori.

Allenamento Inter, Chivu sceglie lo scarico mentale dopo la battaglia col Napoli: niente rifinitura alla vigilia del Lecce! Il motivo In un calcio moderno dominato da calendari intasati e ritmi vertiginosi, dove ogni minuto è calcolato al centesimo, arriva una decisione che spiazza addetti ai lavori e tifoseria. Cristian Chivu, l'allenatore dell'Inter chiamato a guidare .

ESCLUSIVA FCIN1908 / Inter, svelate le maglie pre-match e allenamento 2026/2027 x.com

Sky Sport - Allenamento Inter. Tutti in gruppo tranne J. Martinez, Di Gennaro, Dumfries e Palacios. Frattesi quindi è a disposizione, ora deciderà Chivu. Calligaris aggregato, non giocherà con l’Under 23, ma sarà uno dei 3 portieri con Sommer e Taho. - facebook.com facebook

