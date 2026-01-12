Inter-Lecce scelta a sorpresa di Chivu | sarà una vigilia insolita

Cristian Chivu ha deciso una soluzione inaspettata per la sfida tra Inter e Lecce, in programma mercoledì sera a San Siro alle 20. La sua scelta rappresenta un approccio diverso rispetto al solito, creando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. La partita si presenta come un'occasione importante per entrambe le squadre, con i nerazzurri che cercano continuità e i salentini pronti a sorprendere.

Scelta controcorrente di Cristian Chivu in vista di Inter-Lecce, recupero di campionato in programma mercoledì sera a San Siro alle 20.45. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha deciso per un avvicinamento decisamente atipico alla gara: nessun ritiro pre gara ma neanche nessuna seduta di allenamento nella giornata di domani, con l’intero gruppo che usufruirà di un giorno di riposo completo. La squadra si ritroverà direttamente mercoledì allo stadio Meazza, scelta che punta evidentemente a ricaricare energie fisiche e mentali dopo il tour de force delle ultime settimane. Un segnale di fiducia verso il gruppo e un modo diverso di preparare una partita che può pesare nella corsa al vertice della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: De Vrij Inter, Chivu non trascura l’olandese: la possibile scelta a sorpresa per l’Atletico Madrid Leggi anche: Infortunati Inter, Chivu fa la conta degli indisponibili alla vigilia del Genoa: ecco chi non sarà della partita Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco, panchina per Koopmeiners; Matias Perez sostituito per scelta tecnica al 32' di Juventus-Lecce: era all'esordio assoluto in Serie A; Juve-Spalletti, scelta a sorpresa: Romano svela tutto; Torino-Udinese, formazioni ufficiali: sorpresa Njie! La scelta su Simeone, Zaniolo e Okoye. Sky – Scelta a sorpresa di Chivu verso Inter-Lecce di mercoledì: domani giorno libero - Lecce di mercoledì: niente allenamento domani alla vigilia del match ... msn.com

Qui #Lecce - Terapie per #Camarda, domani la rifinitura pre- #Inter. Poi la squadra si tratterrà a Novarello x.com

SERIE A | Il Napoli frena la fuga dell'Inter, Milan altro pari. Fiorentina in ripresa sfiora i tre punti, harakiri Lecce col Parma. #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.