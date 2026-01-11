Inter caso Frattesi tra gestione tecnica e trattative | decisione di Chivu attesa a ridosso del match col Napoli

L’Inter si trova a dover prendere una decisione su Davide Frattesi, tra la gestione tecnica e le trattative di mercato in corso. La scelta di Chivu, attesa a ridosso della partita contro il Napoli, potrebbe influenzare il suo impiego in campo. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che si aspettano nelle prossime ore, mentre si cerca di conciliare le esigenze sportive con le possibili novità di mercato.

Inter, rebus Frattesi tra convocazione e mercato: decisione last minute di Chivu. Le informazioni che trapelano Il caso Davide Frattesi continua a essere uno dei temi più caldi in casa Inter, sospeso tra le esigenze della squadra e le dinamiche di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista azzurro ha smaltito il problema . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

