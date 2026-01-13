Allarme Tessera Sanitaria la nuova truffa che svuota il conto Ecco come riconoscerla

Una recente ondata di truffe digitali mira a sfruttare la vulnerabilità delle Tessere Sanitarie italiane. I malintenzionati inviano comunicazioni ingannevoli per ottenere dati sensibili e svuotare i conti degli utenti. È importante conoscere i metodi utilizzati e imparare a riconoscere segnali di allerta per proteggere le proprie informazioni e prevenire possibili frodi.

Una nuova ondata di truffe digitali sta colpendo gli utenti italiani, questa volta prendendo di mira la Tessera Sanitaria. Il CERT-AgID, l'ente italiano dedicato alla sicurezza informatica nelle Pubbliche Amministrazioni, ha lanciato un allarme riguardo a una sofisticata campagna di phishing che sfrutta la scadenza imminente della Tessera Sanitaria per sottrarre dati personali e svuotare i conti correnti delle vittime. Il meccanismo della truffa è semplice ma estremamente efficace. Gli utenti ricevono un'email apparentemente ufficiale, che riproduce fedelmente i loghi del Ministero della Salute e del Sistema Tessera Sanitaria, con un messaggio che recita: "La tua tessera sanitaria è in scadenza imminente".

