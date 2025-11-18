NGate la truffa NFC che nessuna banca ti dice come riconoscere | ecco i segnali del phishing che svuota il conto

Nel panorama delle minacce informatiche che evolvono con una velocità impressionante, NGate rappresenta un salto di qualità che dovrebbe preoccupare chiunque utilizzi quotidianamente uno smartphone Android per i pagamenti. Non parliamo dell'ennesima variante di phishing banale, ma di un malware sofisticato che combina ingegneria sociale e abuso della tecnologia NFC in modo così elegante da risultare praticamente invisibile alle vittime. Il risultato è devastante: denaro sottratto direttamente dal conto corrente senza bisogno di clonare fisicamente alcuna carta, senza allarmi, senza tracce evidenti fino a quando non è troppo tardi.

