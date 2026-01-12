Un' assemblea pubblica per la presentazione del nuovo piano sosta e delle novità in centro storico
Giovedì 15 gennaio alle 20.30, presso il Centro sociale La Quercia in piazza Medaglie d'Oro 4, si terrà un’assemblea pubblica. L'incontro sarà dedicato alla presentazione del nuovo piano sosta e delle recenti novità relative all’accessibilità nel centro storico. Un’occasione per cittadini e interessati di conoscere le modifiche in programma e di approfondire le misure adottate.
È in programma per giovedì 15 gennaio, alle 20.30, al Centro sociale La Quercia, in piazza Medaglie d'Oro 4, un'assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico. All'incontro prenderà parte il sindaco di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Un'assemblea pubblica per presentare alla cittadinanza il nuovo piano sosta e le misure di accesso al centro storico
Leggi anche: La sosta? Fai da te sui marciapiedi. Appello al rispetto delle regole per la quiete del centro storico
L’8 gennaio la prima assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta; L'8 gennaio la prima assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta; Battaglia sul piano della sosta, l'opposizione: Nessun confronto. Pd: Assemblea trasformata in show; San Vero Milis, assemblea per la presentazione della variante al Pul -.
Presentazione pubblica del nuovo piano sosta, cartelli di protesta dell’opposizione - Inaccettabile piegare momenti di confronto a logiche di visibilità politica” ... ravenna24ore.it
Ricordi di Parigi – Edmondo De Amicis | Audiolibro completo | Viaggio nell’anima della Ville Lumière
Sabato oltre 2.000 persone hanno partecipato all'assemblea pubblica di Spin Time, laboratorio di rigenerazione urbana di Roma, minacciato di sgombero dal Ministero dell’Interno. Dopo Leoncavallo e Askatasuna, il Governo vuole ancora bypassare i comuni x.com
La presidente del gruppo in vista dell'assemblea pubblica di ateneo: «Ci vogliono competenze per puntare in maniera decisa sulle rinnovabili» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.