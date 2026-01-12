Un' assemblea pubblica per la presentazione del nuovo piano sosta e delle novità in centro storico

Giovedì 15 gennaio alle 20.30, presso il Centro sociale La Quercia in piazza Medaglie d'Oro 4, si terrà un’assemblea pubblica. L'incontro sarà dedicato alla presentazione del nuovo piano sosta e delle recenti novità relative all’accessibilità nel centro storico. Un’occasione per cittadini e interessati di conoscere le modifiche in programma e di approfondire le misure adottate.

Ricordi di Parigi – Edmondo De Amicis | Audiolibro completo | Viaggio nell’anima della Ville Lumière

Sabato oltre 2.000 persone hanno partecipato all'assemblea pubblica di Spin Time, laboratorio di rigenerazione urbana di Roma, minacciato di sgombero dal Ministero dell’Interno. Dopo Leoncavallo e Askatasuna, il Governo vuole ancora bypassare i comuni x.com

La presidente del gruppo in vista dell'assemblea pubblica di ateneo: «Ci vogliono competenze per puntare in maniera decisa sulle rinnovabili» - facebook.com facebook

