Lasciò morire la figlia le attenuanti concesse ad Alessia Pifferi fanno cadere l’ergastolo
In appello, esclusi dai giudici i futili motivi, la pena scende a 24 anni. Sarebbero state considerate le condizioni psicologiche e di vita dell’imputata. La sorella Viviana, parte civile: “Nessuna giustizia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con che cuore mi lasci qui Questo mondo ormai corre ed io non ho velocità Dimmi a quale fede mi stringerò Se non resta più niente in questa vita E che rimorsi avrò Non so guarire e non so morire senza te - facebook.com Vai su Facebook
Lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi. Pena ridotta a 24 anni per Alessia Pifferi - Aveva lasciato la figlia di 18 mesi sola a casa, per quasi sei giorni, con due biberon di latte e due bottigliette d’acqua. Come scrive ilmessaggero.it
Ergastolo annullato per Alessia Pifferi che ha lasciato morire la figlia, pena ridotta a 24 anni: cos’è successo - È stata annullata la precedente sentenza di ergastolo per Alessia Pifferi, condannata in appello a 24 mesi di carcere per aver lasciato morire di stenti ... Riporta fanpage.it
Alessia Pifferi condannata a 24 anni in Appello, cancellato l’ergastolo: lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi - Niente più ergastolo ma una condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna a processo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, nel luglio del 2022 nel suo appartamento di ... msn.com scrive