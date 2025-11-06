Lasciò morire la figlia le attenuanti concesse ad Alessia Pifferi fanno cadere l’ergastolo

In appello, esclusi dai giudici i futili motivi, la pena scende a 24 anni. Sarebbero state considerate le condizioni psicologiche e di vita dell’imputata. La sorella Viviana, parte civile: “Nessuna giustizia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lasciò morire la figlia, le attenuanti concesse ad Alessia Pifferi fanno cadere l’ergastolo

