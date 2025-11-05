Alessia Pifferi cancellato l' ergastolo

19.20 Pena ridotta in appello per Alessia Pifferi. La Corte d'assise d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna all'ergastolo,e ha condannato a 24 anni di reclusione la 40enne,imputata di omicidio volontario pluriaggravato per aver abbandonato sua figlia di 18 mesi,per 6 giorni dentro casa nel 2022,lasciandola morire di fame e di sete. Il Collegio ha eliminato l'aggravante dei futili motivi e ha rivisto l' aggravante dell'omicidio per circostanze attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it