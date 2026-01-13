Alessia Pifferi la verità sulla revoca dell’ergastolo | Deficit di personalità e futili motivi inesistenti
Alessia Pifferi ha visto revocare l’ergastolo, suscitando molte discussioni. La sua vicenda solleva questioni su deficit di personalità e motivi considerati futili, spesso oggetto di analisi e confronto. La questione ha avuto un impatto significativo sulle aule di tribunale, influenzando le testimonianze e i processi. In questo articolo, si approfondiscono i fatti e le implicazioni legali legate a questa decisione.
La giustizia, talvolta, richiede il silenzio per poter parlare con chiarezza, ma nel caso di Alessia Pifferi il rumore è stato tale da penetrare fin dentro le aule di tribunale, condizionando percorsi e testimonianze. È questo uno dei passaggi più forti e dirompenti che si leggono nelle oltre trecento pagine di motivazioni depositate dalla Corte di Assise di Appello di Milano, Sezione I, presieduta dalla dottoressa Caputo con la dottoressa Anelli come relatrice. La sentenza del 7 gennaio 2026, pur confermando la tragica responsabilità della quarantenne per la morte della figlia, ha parzialmente riformato il verdetto di primo grado, rideterminando la pena in 24 anni di reclusione ed escludendo l’ergastolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
