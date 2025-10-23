Accoltellato a Gela per futili motivi arrestato 24enne | la sorella dell' aggressore getta fango sulla vittima

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Gela per lesioni gravissime dopo una coltellata a un uomo in un locale di Macchitella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

accoltellato a gela per futili motivi arrestato 24enne la sorella dell aggressore getta fango sulla vittima

© Notizie.virgilio.it - Accoltellato a Gela per futili motivi, arrestato 24enne: la sorella dell'aggressore getta fango sulla vittima

Contenuti che potrebbero interessarti

Accoltellato a Gela per futili motivi, arrestato 24enne: la sorella dell'aggressore getta fango sulla vittima - Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Gela per lesioni gravissime dopo una coltellata a un uomo in un locale di Macchitella. Si legge su virgilio.it

accoltellato gela futili motiviGela, aggredito e accoltellato: dopo un mese scatta un arresto - Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di fare luce sull’aggressione avvenuta lo scorso 21 settembre presso un locale di ... Secondo caltanissetta.gds.it

Napoli, minore accoltellato per futili motivi: denunciato dalla polizia - Nella mattinata di ieri, la polizia di stato ha denunciato un 18enne napoletano per lesioni personali aggravate. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Gela Futili Motivi