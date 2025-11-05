Alessia Pifferi condannata a 24 anni in appello La procura aveva chiesto l’ergastolo ma la difesa ha fatto leva sulla seminfermità mentale

Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Milano. In primo grado era stata condannata all’ergastolo. La donna aveva abbandonato in casa la figlia di 18 mesi per sei giorni, lasciandole solo una bottiglietta d’acqua e un biberon di latte, facendola morire di stenti «a causa del suo egoismo». La procura generale del capoluogo lombardo aveva chiesto la conferma della pena, ribadendo come la donna fosse lucida: «Un genitore assassino non necessariamente pazzo». 🔗 Leggi su Open.online