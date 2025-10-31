Alessandro Bergonzoni torna a teatro con Arrivano i dunque alla ricerca di un mondo aperto all' accoglienza
Dal 6 al 9 novembre, al Teatro Bonci, Alessandro Bergonzoni torna con il nuovo spettacolo “Arrivano i Dunque” (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). L’artista bolognese – scrittore, performer, attore, autore e artista visivo – che dagli esordi si fa beffe del senso comune. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
