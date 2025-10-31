Alessandro Bergonzoni torna a teatro con Arrivano i dunque alla ricerca di un mondo aperto all' accoglienza

Cesenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 al 9 novembre, al Teatro Bonci, Alessandro Bergonzoni torna con il nuovo spettacolo “Arrivano i Dunque” (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). L’artista bolognese – scrittore, performer, attore, autore e artista visivo – che dagli esordi si fa beffe del senso comune. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Alessandro Bergonzoni porta a Milano “Il Tavolo delle Trattative” - Un’opera viva tra arte e coscienza collettiva alla Casa degli Artisti, in collaborazione con Emergency e Teatro Carcano ... Secondo varesenews.it

alessandro bergonzoni torna teatroAlessandro Bergonzoni in Immedesimazio Mundi (Diventiamoci!) - Follow the Monday - Questo lunedì sul palco c'è Alessandro Bergonzoni con lo spettacolo Immedesimazio Mundi (Diventiamoci! Lo riporta mentelocale.it

Weekend a teatro con Salemme, Bergonzoni e Strabioli - (di Daniela Giammusso) Dalle risate di Vincenzo Salemme all'affabulazione di Alessandro Bergonzoni, passando per Pino Strabioli e cinquant'anni senza Pasolini. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Bergonzoni Torna Teatro