Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. Questa mattina, alle 9 circa, l’aereo da Caracas è atterrato all’aeroporto di Ciampino, riportando a casa il cooperante veneto e l’imprenditore piemontese, rilasciati dopo più di 14 mesi di detenzione in Venezuela. La loro vicenda si è conclusa con il rientro in Italia, segnando la fine di un lungo periodo di attesa e incertezza.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia. Poco prima delle 9 di oggi, 13 gennaio, è atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato a casa il cooperante veneto e l'imprenditore piemontese rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accogliere Trentini e.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia - Erano stati detenuti nel carcere venezuelano El Rodeo I per oltre un anno: ora sono atterrati con un volo di Stato a Ciampino ... ilpost.it

Mario Burlò e Alberto Trentini in arrivo stamane a Ciampino - Non è escluso che ad accogliere i due connazionali possa esserci anche la presidente del Consiglio, ... rainews.it

Radio1 Rai. . Alberto Trentini e Mario Burlò sono in viaggio per l'Italia. Arriveranno in mattinata all'aeroporto di Ciampino. Il cooperante veneto di 46 anni e l'imprenditore torinese sono stati liberati circa 20 ore fa dal governo di Caracas, dopo oltre 400 giorni - facebook.com facebook

Il Lido di Venezia, dove vivono i genitori di Alberto Trentini, si è svegliato con le campane fatte suonare a festa da don Renato Mazzuia, parroco di Sant'Antonio, che ancora ieri nelle sue preghiere aveva invocato la liberazione del cooperante x.com

