Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. Questa mattina, alle 9 circa, l’aereo da Caracas è atterrato all’aeroporto di Ciampino, riportando a casa il cooperante veneto e l’imprenditore piemontese, rilasciati dopo più di 14 mesi di detenzione in Venezuela. La loro vicenda si è conclusa con il rientro in Italia, segnando la fine di un lungo periodo di attesa e incertezza.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia. Poco prima delle 9 di oggi, 13 gennaio, è atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato a casa il cooperante veneto e l'imprenditore piemontese rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accogliere Trentini e. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

