Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia Ad accoglierli Meloni e Tajani

Alberto Trentini e Mario Burlò sono rientrati in Italia dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela. Accolti da Giorgia Meloni e Antonio Tajani, i due italiani hanno concluso un lungo periodo di prigionia. Trentini, cooperante, e Burlò, imprenditore, ora sono di nuovo a casa, pronti a riprendere la loro vita e a condividere l’esperienza vissuta.

Sono tornati in Italia l’imprenditore Mario Burlò e Alberto Trentini, il cooperante italiano 46enne, liberati in Venezuela dopo una detenzione durata oltre 400 giorni. Sono atterrati a Ciampino intorno alle 8.45: ad accoglierli la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Entrambi però se ne sono andati pochi minuti dopo l’arrivo dei due italiani. Armanda Colusso, madre di Alberto, è nello scalo romano insieme all’avvocata di famiglia Alessandra Ballerini. Per Burlò presenti Gianna e Corrado Burlò, i suoi figli. “Era molto provato, è stata dura, ma ce l’abbiamo fatta”, ha detto il suo legale Maurizio Basile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

