Atterrato a Ciampino l' aereo con Trentini e Burlò | ad accoglierli Meloni e Tajani | Alberto |  avevo solo una Bibbia in spagnolo 

Da xml2.corriere.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 8.30 circa, all'aeroporto di Ciampino, atterrerà l'aereo proveniente da Caracas con Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli saranno il presidente Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani. L’arrivo segna la fine di un lungo periodo di attesa e speranza per i due italiani, che tornano in patria dopo un’assenza prolungata.

Atterrerà a Ciampino intorno alle 8.30 l'aereo partito da Caracas che riporta in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati domenica dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

atterrato a ciampino l aereo con trentini e burl242 ad accoglierli meloni e tajani alberto 160avevo solo una bibbia in spagnolo160

© Xml2.corriere.it - Atterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò: ad accoglierli Meloni e Tajani | Alberto: avevo solo una Bibbia in spagnolo 

Leggi anche: L'aereo con Trentini e Burlò in Italia. Meloni e Tajani ad accoglierli a Ciampino

Leggi anche: **Venezuela: atterrato a Ciampino aereo con Trentini e Burlò**

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezuela, Trentini e Burlò sono rientrati in Italia. LIVE; ++ Atterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò ++; Venezuela, atterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò; Trentini e Burlò in viaggio dal Venezuela verso l’Italia. Atteso l’arrivo in mattinata a Ciampino.

atterrato ciampino aereo trentiniTrentini e Burlò atterrati a Ciampino, ad accoglierli la premier e il ministro Tajani: la diretta - 30 l'aereo partito da Caracas che riporta in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione ... ilmessaggero.it

atterrato ciampino aereo trentiniL'incubo è finito, atterrato a Ciampino l'aereo proveniente dal Venezuela con Trentini e Burlò - Atterrato a Ciampino l’aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. gazzettadelsud.it

atterrato ciampino aereo trentiniAtterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò - E' atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ... notizie.tiscali.it

Trentini-Burlò, Meloni e Tajani arrivano a Ciampino per accogliere i due italiani

Video Trentini-Burlò, Meloni e Tajani arrivano a Ciampino per accogliere i due italiani

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.