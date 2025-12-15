CF Talavera de la Reina-Real Madrid mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Esordio dei Blancos in Copa del Rey

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa il match tra CF Talavera de la Reina e Real Madrid, valido per la Copa del Rey. Un'occasione importante per i Blancos di iniziare con una vittoria, dopo il successo in casa dell’Alaves che ha portato un po' di sollievo a Xabi Alonso, in bilico nelle ultime settimane.

cf talavera de la reina real madrid mercoled236 17 dicembre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici esordio dei blancos in copa del rey

© Infobetting.com - CF Talavera de la Reina-Real Madrid (mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Esordio dei Blancos in Copa del Rey

Sospiro di sollievo per Xabi Alonso: la vittoria in casa dell’Alaves rida un minimo di tranquillità all’allenatore basco, che nelle ultime settimana ha visto addensarsi molte nubi sopra la sua testa e che rimane comunque in discussione. Mercoledì notte il Real Madrid farà il suo esordio in Copa del Rey e sfiderà il CF Talavera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Resumen #PrimeraFederación | CF Talavera 2-1 AD Mérida | Jornada 16 | Temporada 2025/2026

Video Resumen #PrimeraFederación | CF Talavera 2-1 AD Mérida | Jornada 16 | Temporada 2025/2026

cf talavera de reinaTalavera - Real Madrid: cuándo y dónde ver el debut de los blancos en Copa del Rey - Los blancos debutan en estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el CF Talavera de la Reina, equipo de 1ª RFEF ... elindependiente.com

cf talavera de reinaBilal se pierde el CF Talavera de la Reina-Málaga CF de Copa del Rey - El Málaga CF y el CF Talavera de la Reina se verán las caras en esta segunda ronda de la Copa del Rey. malagahoy.es