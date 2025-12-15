CF Talavera de la Reina-Real Madrid mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Esordio dei Blancos in Copa del Rey

Mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra CF Talavera de la Reina e Real Madrid, valida per il primo turno della Copa del Rey. Un match importante per i Blancos, che tornano in campo dopo le recenti difficoltà e cercano un risultato positivo per rinsaldare la loro posizione, sotto la guida di Xabi Alonso.

Sospiro di sollievo per Xabi Alonso: la vittoria in casa dell'Alaves rida un minimo di tranquillità all'allenatore basco, che nelle ultime settimana ha visto addensarsi molte nubi sopra la sua testa e che rimane comunque in discussione. Mercoledì notte il Real Madrid farà il suo esordio in Copa del Rey e sfiderà il CF Talavera.

