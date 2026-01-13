Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico ecco quando è possibile visitare i vari istituti

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Nel corso delle prossime settimane, numerose scuole avranno eventi di apertura e visite guidate per permettere a genitori e studenti di conoscere gli ambienti e i programmi. È importante consultare i calendari delle singole istituzioni per individuare le date e pianificare eventuali visite.

Sono iniziate oggi le iscrizioni delle famiglie per gli studenti nei vari gradi di istruzione.Nel corso della prossime settimane tante le scuole che apriranno le loro porte ai possibili futuri iscritti.Scuole superiori Per quanto riguarda gli istituti superiori, tanti hanno già iniziato a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Scuola, quando aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027 Leggi anche: Dal 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027: ecco come fare La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsi; ISS Veronese Marconi: al via le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico; Dal 12 gennaio iscrizioni al via per il prossimo anno scolastico; Nuovo anno scolastico, al via le iscrizioni per 12 mila studenti reggini. Scuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsi - Da oggi, fino al 14 febbraio, le famiglie italiane potranno scegliere l’istituto dei propri figli per l’anno prossimo. ilsole24ore.com

Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, ecco quando è possibile visitare i vari istituti - Alcune scuole hanno già svolto gli open day, altre lo faranno nel corso di gennaio e febbraio. latinatoday.it

Scuola, al via iscrizioni online 2026-2027: tempi e come fare - 504 studenti e le relative famiglie e tutte le informazioni sono disponibili su https://www. adnkronos.com

??MIRA:SE CALIENTA LA MAÑANERA, PERIODISTAS ANDAN DESESPERADOS, SHEINBAUM EXHIBE TODO

TVA Sicilia. . L' istituto Comprensivo Giuseppe Guzzardi comunica che sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. L’offerta formativa è pensata per accompagnare gli studenti in un percorso di crescita culturale, educativa e personale, valorizzand - facebook.com facebook

Scuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsi ilsole24ore.com/art/scuola-via… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.