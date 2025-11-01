Al via i lavori di ammodernamento dell' ufficio postale di Galeata
Al via i lavori di ammodernamento all’ufficio postale di Galeata, in via Castellucci 1. Nella rinnovata sede postale saranno attivi i principali servizi digitali della pubblica amministrazione con un miglioramento anche del confort ambientale. I lavori rientrano nell'ambito del progetto Polis. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
