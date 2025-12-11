Chi è Davide Livermore | curiosità e vita privata del regista teatrale

Davide Livermore, regista teatrale e attuale direttore del Teatro Nazionale di Genova dal 2020, è protagonista della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda su Raitre. Con una carriera ricca di successi e innovazioni, Livermore è una figura di rilievo nel panorama teatrale italiano, noto per la sua creatività e capacità di trasformare le rappresentazioni teatrali.

Davide Livermore è il direttore del Teatro Nazionale di Genova dal 2020 che stasera vedremo ospite nella nuova puntata di Splendida Cornice, in onda su Raitre. Nato a Torino nel 1966, ha studiato Canto al Conservatorio di Musica di Cuneo. Nel corso dei suoi ventidue anni di carriera ha cantato nei principali teatri d'opera con artisti come Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, Zubin Mehta, Mirella Freni, Luca Ronconi, Andrej Tarkovskij e Zhang Yimou. Nel 2015 ricopre il ruolo di direttore artistico del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia. Livermore è stato direttore artistico del Teatro Baretti di Torino, dove ha dedicato il suo tempo al teatro di musica sperimentale.

