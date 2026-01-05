Il lutto si addice ad Elettra | Elisabetta Pozzi e Paolo Pierobon in scena al Teatro Biondo

Elisabetta Pozzi e Paolo Pierobon sono i protagonisti di “Il lutto si addice a Elettra”, un’opera di Eugene O’Neill in scena al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo debutta martedì 7 gennaio alle ore 21, offrendo un’interpretazione intensa e riflessiva di un testo drammatico. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro contemporaneo, in un contesto culturale di grande valore.

