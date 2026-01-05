Il lutto si addice ad Elettra | Elisabetta Pozzi e Paolo Pierobon in scena al Teatro Biondo

Da palermotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Pozzi e Paolo Pierobon sono i protagonisti di “Il lutto si addice a Elettra”, un’opera di Eugene O’Neill in scena al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo debutta martedì 7 gennaio alle ore 21, offrendo un’interpretazione intensa e riflessiva di un testo drammatico. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro contemporaneo, in un contesto culturale di grande valore.

Elisabetta Pozzi e Paolo Pierobon sono i protagonisti de “Il lutto si addice a Elettra” di Eugene O’Neill, che debutta al Teatro Biondo di Palermo martedì 7 gennaio alle ore 21.00 con la regia di Davide Livermore, in un allestimento prodotto da Teatro Nazionale di Genova. Repliche fino all’11. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

