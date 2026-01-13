Al Museo Bellini la mostra collettiva Immagine Re-made

Al Museo Bellini di Firenze si inaugura la mostra collettiva

In occasione del fermento creativo che accompagna Pitti Immagine Uomo e Pitti Immagine Bimbo, Firenze si trasforma nel palcoscenico di una riflessione profonda sul senso del vedere. Divulgarti, in stretta collaborazione con ARconTE, è lieta di presentare la mostra collettiva “Immagine Re-made”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Al Museo Masaccio la mostra "Un ospite illustre dal Museo di San Marco: Paolo Uccello"

Leggi anche: Mostra collettiva di acquerello al Bar Bertoli 1861

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Prometeo” e il mito: l’arte di Kabo al Museo Bellini di Firenze - Alla ricerca dell’essenza del Mito” è il titolo della mostra collettiva che si è svolta nei giorni scorsi al Museo di Palazzo Bellini di Firenze. quotidianodipuglia.it

L'arte di Kabo al Museo Bellini di Firenze - Alla ricerca dell’essenza del Mito” è il titolo della mostra collettiva che si è svolta nei giorni scorsi al Museo di Palazzo Bellini di Firenze. quotidianodipuglia.it

Da Crepax ai Bellini, le grandi mostre del 2026nelle città lombarde Dal Museo di Santa Giulia a Brescia all’Accademia Carrara a Bergamo, dal Capolavoro per Lecco agli arazzi rinascimentali a Pavia - facebook.com facebook