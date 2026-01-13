Al Museo Bellini la mostra collettiva Immagine Re-made
Al Museo Bellini di Firenze si inaugura la mostra collettiva
In occasione del fermento creativo che accompagna Pitti Immagine Uomo e Pitti Immagine Bimbo, Firenze si trasforma nel palcoscenico di una riflessione profonda sul senso del vedere. Divulgarti, in stretta collaborazione con ARconTE, è lieta di presentare la mostra collettiva “Immagine Re-made”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
