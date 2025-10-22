Al Museo Masaccio la mostra Un ospite illustre dal Museo di San Marco | Paolo Uccello
Due importanti testimonianze della produzione artistica di Paolo di Dono, in arte Paolo Uccello, provenienti dalle prestigiose collezioni del Museo di San Marco di Firenze saranno le protagoniste della mostra temporanea Un ospite illustre dal Museo di San Marco: Paolo Uccello che il Museo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
