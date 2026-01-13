Ai Golden Globe trionfo dei favoriti che pareggiano e serie già premiate

I Golden Globe hanno premiato i favoriti della stagione, con alcune serie già riconosciute e altre che si sono aggiunte alla lista dei vincitori. La scelta dei giurati si è dimostrata equilibrata, confermando le tendenze e valorizzando produzioni di rilievo. Per approfondimenti e dettagli sui premi assegnati, è disponibile un contenuto a pagamento.

Un po’ per uno. I giurati dei Golden Globe sono stati equi con i grandi fa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ai Golden Globe trionfo dei favoriti (che pareggiano) e serie già premiate Leggi anche: Ai Golden Globe 2026 hanno vinto i grandi favoriti: Chalamet, Una battaglia dopo l'altra, The Studio e Rhea Seehorn di Pluribus Leggi anche: Golden Globe 2026: i vincitori che stanno già cambiando la corsa agli Oscar Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A Hollywood tutto è pronto per i Golden Globe: dove vederli e chi sono i favoriti; Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet pronti alla sfida: tutti i favoriti della notte più attesa dalle star; Golden Globe 2026, Paul Thomas Anderson porta a casa i premi più importanti, Timothée Chalamet miglior attore per Marty Supreme; Golden Globe 2026: Anderson e Zhao protagonisti. Ai Golden Globe trionfo dei favoriti (che pareggiano) e serie già premiate - Tra gli attori si fronteggiavano la star di "Titanic" e il promettente Timothée Chalamet. ilfoglio.it

Ruffalo ha voluto portare la sua battaglia anche sul palco dei Golden Globe, i prestigiosi premi assegnati ai migliori titoli cinematografici e televisivi e ai più talentuosi protagonisti del grande e piccolo schermo della stagione che si è appena conclusa. L'attore, - facebook.com facebook

Luminosità, naturalezza e freschezza. Ai Golden Globe 2026, trionfano make up leggeri e delicati. E caschetti da vere dive x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.