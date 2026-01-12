Golden Globe 2026 | i vincitori che stanno già cambiando la corsa agli Oscar

I Golden Globe 2026 hanno aperto la stagione dei premi cinematografici, offrendo uno sguardo chiaro sulle tendenze e sui favoriti per gli Oscar. La serata ha evidenziato alcune candidature e vincitori che potrebbero influenzare gli equilibri della corsa agli Oscar, fornendo spunti interessanti per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Un momento di riflessione sulle scelte di quest’anno e le prospettive future del cinema internazionale.

I Golden Globe 2026 non sono stati soltanto il tradizionale punto di partenza della Awards Season, ma una serata che ha avuto il merito – raro – di fare chiarezza. Dopo anni in cui i premi sembravano oscillare tra scelte di compromesso e tentativi di stupire, questa edizione ha tracciato una linea piuttosto netta: cinema d'autore sì, ma capace di dialogare con il presente; televisione ambiziosa, ma radicata nei personaggi; interpretazioni premiate non per consenso, ma per coerenza artistica. Più che una lista di vincitori, i Golden Globe 2026 hanno offerto una mappa credibile di ciò che conta davvero quest'anno, e soprattutto di ciò che continuerà a contare da qui agli Oscar.

