Ai Golden Globe 2026 hanno vinto i grandi favoriti | Chalamet Una battaglia dopo l' altra The Studio e Rhea Seehorn di Pluribus

I Golden Globe 2026, considerati la grande apertura della stagione dei premi cinematografici, prima degli Oscar del 16 marzo, ci lasciano una piacevole cerimonia e una lista dei vincitori senza grandi batticuore. Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson ha trionfato, aggiudicandosi quattro trofei, tra cui miglior commedia, miglior regia e miglior attrice non protagonista (Teyana Taylor, che si conferma la favorita per questa statuetta insieme a Amy Madigan di Weapons ). Hamnet di Chloé Zhao si è aggiudicato due premi, quello per il miglior film drammatico e quello per la migliore attrice (Jessie Buckley, che sta facendo incetta di premi nella stragrande maggioranza delle cerimonie hollywoodiane ed è quasi certa di vincere l'Oscar, a meno che non vada a Rose Byrne, Golden Globe come miglior protagonista in una commedia o musical per If I'd Had Legs I'd Kick You ). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
