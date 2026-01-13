ai emozioni e nuove domande

L'incontro tra intelligenza artificiale ed emozioni solleva nuove riflessioni sul ruolo delle tecnologie nelle relazioni umane. In questo approfondimento, analizziamo come le interazioni con sistemi avanzati possano influenzare le percezioni e le domande che emergono nel confronto tra uomo e macchina, offrendo spunti di riflessione sul futuro delle emozioni e dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

In una precedente puntata avevamo raccontato una storia che aveva colpito molti ascoltatori: il rapporto tra un adolescente e un sistema di intelligenza artificiale progettato per interagire in modo continuo ed empatico. Oggi torniamo su quel caso perché nel frattempo ci sono stati sviluppi importanti: alcune delle prime grandi cause legali legate a questo tipo di AI sono state chiuse con accordi. In questo episodio di Dirottare il Futuro proviamo a capire cosa significa davvero, perché non si parla di un singolo chatbot ma di un intero sistema di AI, e perché il modo in cui queste tecnologie vengono comunicate al pubblico può fare la differenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

