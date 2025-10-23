Fondo di garanzia Inps per il Tfr nuove modalità per domande e apertura

Con il messaggio n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’ Inps annuncia una nuova estensione del servizio telematico per la trasmissione delle domande per il Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro, così come del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare. Ora, infatti, anche gli avvocati potranno utilizzare la piattaforma digitale per presentare, in nome e per conto dei lavoratori o degli aventi diritto, le richieste di accesso ai fondi. Il Fondo di garanzia Inps apre agli avvocati. Per agevolare l’ingresso dei professionisti nel nuovo sistema, l’Istituto prevede una fase di transizione: fino al 30 novembre 2025 sarà ancora possibile utilizzare la vecchia procedura, affiancata alla nuova piattaforma unificata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fondo di garanzia Inps per il Tfr, nuove modalità per domande e apertura

