Aggredita a coltellate in casa dall’ex a Monza donna di 31 anni in gravi condizioni

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente in seguito a un'aggressione con arma da taglio avvenuta nella sua abitazione a Monza. L’episodio ha coinvolto anche l’expartner, e le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. La vittima è attualmente sotto assistenza medica.

Una donna di 31 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita a coltellate all'interno della propria abitazione. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando un uomo di 43 anni, con il quale la vittima aveva avuto una relazione, l'avrebbe colpita più volte. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto serie, rendendo necessario il trasferimento in ospedale con la massima urgenza. L'accaduto ha fatto scattare l'allarme e ha portato all'attivazione delle forze dell'ordine per chiarire quanto successo. La vittima è stata trasportata d'urgenza all' ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

