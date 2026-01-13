AGENDa BIANCONERA. Oggi si vola a Dubai. Coppa, c’è Napoli alla Final eight.

Oggi Napoli si prepara a volare a Dubai per la Final Eight di Coppa. La partenza è prevista nel pomeriggio, con un volo di circa sei ore e un cambio di tre ore nel fuso orario. Questa trasferta rappresenta una delle occasioni più importanti della stagione, con i partenopei pronti a confrontarsi in una competizione internazionale.

La partenza per Dubai è fissata per il pomeriggio. Sei ore di volo (e tre ore di differenza nel fuso orario) per la trasferta più lunga di questa stagione. Quasi seimila chilometri, tra le Due Torri e Dubai, per il confronto di giovedì a partire dalle 17. Dubai è una delle formazioni nuove di questa Eurolega e, nel corso di questa prima parte, ha saputo disimpegnarsi nel migliore dei modi. Nelle fila dei padroni di casa, poi, ci sarà l’ex Abi Abass, protagonista in maglia bianconera fino a un paio di anni fa. E a Dubai, ancorché infortunato, anche l’altro ex Mam Jaiteh. Possibile il recupero di Alen Smailagic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

